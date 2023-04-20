Татьяна Литвинова, одна из судей шоу "МастерШеф", поделилась оригинальным и необычным рецептом мясного хлеба с овощами.

На своем канале на YouTube Татьяна Литвинова, кулинар и судья шоу "МастерШеф", поделилась необычным и вкусным рецептом. Это блюдо понравится любителям мяса и овощей (чтобы просмотреть видео с рецептом, прокрутите страницу до конца).

Ингредиенты для мясного хлеба с морковью:

Фарш (говядина или индейка) - 650 г

Лук репчатый - 160 г

Сладкий перец - 120 г

Картофель - 50 г

Морковь - 60 г

Сухари панировочные - 60 г

Яйца перепелиные - 8 шт.

Чеснок - 1 зуб.

Соль - 1 ч. л.

Черный перец - 0,5 ч. л.

Оливки - 40 г

Зеленый горошек - 100 г

Растительное масло - 2 ст. л.

Можно добавить горох и оливки в блюдо

Способ приготовления мясного хлеба с морковью:

Хорошо перемешайте фарш. Отварите яйца, а затем очистите их. Обжарьте лук и измельчите его в блендере до однородной массы, а затем добавьте его к фаршу. Добавьте соль, черный перец и хорошо перемешайте. Теркой измельчите половину картофеля. Смажьте форму для выпечки растительным маслом и посыпьте сухарями панировочными. Нарежьте морковь на длинные полоски, перец - на кубики и добавьте в фарш вместе с зеленым горошком. Хорошо перемешайте и разделите на три одинаковых части. Выложите на дно формы первый слой фарша, затем морковь, затем основную часть фарша, в середину добавьте яйца, а по краям - оливки. Повторите эти слои еще дважды и утрамбуйте все хорошо лопаткой. Последний слой присыпьте сухарями панировочными. Отправьте блюдо в духовку на 40-50 минут при 180 С.

Готовое блюдо лучше всего подавать горячим, его можно есть с супом или салатом - это будет очень вкусно.

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