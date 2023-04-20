На своей странице в Instagram Владимир Ярославский показал, как приготовить шпигованную буженину.
"По-моему, лучший кусок для этого блюда - ошеек. Он и мясной, и нежный, и достаточно жира в нем! Если будете брать заднюю часть - шпигуйте еще салом, не пожалеете! Кстати это блюдо классно есть еще горячим. Я прям обожаю с домашним картофельным пюре и соленым огурцом", - советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- ошеек - 1.5 кг
- 1.5 литра воды
- 60г соли
- 1большая морковь
- 1 головка чеснока
- 40г горчицы острой
- 40г горчицы зерновой
- 20г соевого соуса – по желанию
- 10г копченой паприки
- черный перец
Мясо погружаем в холодную воду с солью и замачиваем в холодильнике 6-8 часов (на ночь). Утром достаем мясо, просушиваем его полотенцем.
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"Морковь режу длинным брусочком, чеснок - перерезаю зубки на 3 части, шпигую максимально мясо с помощью шпиговочной иглы. Натираю горчицами и специями и даю просто так постоять пару часов. Можно и больше, но тогда в холодильнике. Замаринованное мясо кладу в «рукав», всю обрезь моркови и чеснока - кладу рядом с мясом, не плотно закрываю и ставлю в разогретую духовку!", - объясняет Владимир Ярославский.
Сначала держим мясо 1 час при 165 градусах, дальше еще 45-50 минут на 120. Затем открываем рукав и поливаем ошеек образовавшимся соком, поднимаем температуру до 200-210 градусов и доводим мясо до румяности.
Буженину можно есть горячей или плотно закрыть рукав и дать остыть. Подавать лучше с горчицей, хреном и черным хлебом.
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