Alyona Alyona решила обратиться к украинцам за помощью. Звезда записала соответствующее обращение в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только личными кадрами, но и творчеством.

"Нужна ваша помощь, буду очень благодарна. Включите звук. Напишите регион, откуда вы, слово присущее региону + значение слова", - написала звезда в публикации.

"Сегодня у вас немножко хотела попросить помощи. Мне нужно, чтобы вы вот тут вот (в рамке, - прим. ред) вы написали регион, откуда вы и какое-то такое слово присущее для вашего региона. Именно для вашего. И объяснение, что именно это значит.

Стоит отметить, что Alyona Alyona - успешная рэп-исполнительница, которая стала популярной благодаря своему первому альбому. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А до этого звезда рассказывала о своем похудении.

"А ты что-то похудела, нет? В последнее время, ну каждій уже спросил меня об этом. Да, немного есть. Заметно?) А сейчас будет много текста о хаосе. И о гармонии. О том, что есть. И то, к чему я стремлюсь", - написала звезда в публикации, где показала свои фотографии.

Напомним, Alyona Alyona зажгла с Астафьевой на кухне, кадры

А еще Politeka сообщала, что Alyona Alyona поделилась чувствами о любви на расстоянии

Также Politeka писала, что Jerry Heil рассказала о небывалом успехе их с Alyona Alyona дуэта