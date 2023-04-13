Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023 и заняла третье место, а несколько месяцев назад прямо на концерте упала в оркестровую яму и поломала ребро, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась видео, на котором вместе с Alyona Alyona исполняет один из их совместных хитов.
Как оказалось, хит Яны и Алены "Купала" собрал уже 10 миллионов просмотров. По этому поводу певица выложила в сети видеоколлаж, на котором они с Alyona Alyona поют эту песню – каждая свой фрагмент. Надо сказать, что в ролике обе певицы появились в скромных домашних образах без макияжа и лишнего пафоса.
В подписи к публикации Jerry Heil написала: "10 миллионов раз вы спели и прожили эту песню вместе с нами. 10 миллионов раз нас муравило от осознания глубины своих корней. 10 миллионов раз мы пожелали найти тот цветок папоротника и загадать победу. Но этот цветок – в нас самих: "Її зерна, наче спадщину, посадив у серці пращур". Будем лелеять родную украинскую культуру, она уникальна и не похожа ни на одну из существующих в мире! Проверено. Спасибо за 10 миллионов на KUPALA!".
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Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:
"Поздравляю вас и нас".
"Очень люблю эту песню".
"Поздравляю! Со всей силы!".
"Одна из лучших песен, которые я слышала, в авто на репите".
"Невероятно мощно".
"Один из самых мощных треков за последний год! Уже полгода на рингтоне и каждый раз поя ее, муравьи по коже".
"Самые лучшие!".
"Вы молодцы! Очень красивая и содержательная песня!".
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