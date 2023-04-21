Анна Неплях, которая побежадала на "Мисс Украина Вселенная", решила поделится новым фотосетом. Звезда также показала на одном из фото, какую цену платит за свою успешность.

"Цена контента - на последней фотографии в карусели", - написала звезда в публикации.

Фанаты, включая блогерку Дашу Квиткову, поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Самое соленое Море просолило купальник до бела";

"Что на последнем фото, аллергия?";

"Ошеломительно. Люблю этот купальник, откуда он?".

Стоит отметить, Анна Неплях - успешная украинская модель, которая стала победительницей на "Мисс Украина Вселенная". Звезда после этого поехала на "Мисс Мира", где не смогла пробиться даже в финал, который проходил в Израиле. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Анна долгое время не возвращалась в Украину, сменив 11 стран для жизни. Но в конечном итоге Неплях вернулась домой и со временем даже перешла на украинский язык. А недавно снова уехала, но уже в Японию, откуда регулярно делилась фото.

"От такой красоты просыпается дикое желание писать хоку", - написала Анна.

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