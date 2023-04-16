Популярная украинская блогерша и модель Анна Неплях, которая несколько лет назад получила титул "Мисс Украина-Вселенная" и представляла нашу страну на международном уровне, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка после своего вояжа в Японии, поделилась снимками со своего купания в реке Иордан.

Похоже, после прогулок среди цветущих сакур и небоскребов в Токио, Аню потянуло на экстрим, и она отправилась купаться в холодной воде реки Иордан, которая протекает на границе Израиля и Иордании. На кадрах можно увидеть все эмоции модели от этого эксперимента, похоже, вода действительно очень холодная.

Для купания в священном месте Анна купила там же специальную длинную футболку, под которую по правилам не надевала белье. И когда она выходила из воды, то мокрая ткань прилипла к телу и засветила некоторые подробности. И вот это и вызвало бурную реакцию пользователей сети, блогершу раскритиковали за излишнюю откровенность на фото.

Сама Неплях написала в подписи к публикации: "Вода холодная во время купания в священной воде реки Иордан, но ощущения после – фантастические!".

Пользователи тут же принялись комментирвоать новые фото модели:

"Восхождение Венеры".

"Не знаю, холодная ли вода в той реке, но выходите вы из нее ого какая горячая!".

"Я в шоке. Вы вот как все взбесились, девушки. Такой праздник, а тут сорочка прозрачная. Ну, хоть бы цензура какая-то была".

"Зато все мужики стоят с камерами".

"Ну зачем такие подробности? Неприятно смотреть".

"А это так сказали обязательно без лифчика заходить в Иордан, или кто как хочет?".

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