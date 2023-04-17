Популярная украинская блогерша и модель Анна Неплях, которая несколько лет назад получила титул "Мисс Украина-Вселенная" и представляла нашу страну на международном уровне, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка после своего вояжа в Японии, поделилась снимками из путешествия в Иорданию.

Так, ранее Аня спровоцировала бурную реакцию пользователей, показав кадры с купания в реке Иордан. Там она зашла в воду в длинной белой футболке без белья, а когда вышла из воды мокрая ткань стала прозрачной и прилипла к телу, засветив некоторые детали. За это Аню стали ругать хейтеры в комментариях.

В этот раз девушка решила еще раз подразнить пользователей и показала кадры с купания в другом месте. В своих сторис Анна опубликовала кадры, как стояла под водопадом с горячей водой. Здесь она уже в купальнике, но его почти не видно из-за потока воды.

"Это у меня вода выбивает всю дурь, чтобы хейтерам не було до чего докопаться (нет)", - шутливо написала Неплях на одной из сторис.

"Я пытаюсь улыбаться, но поток очень сильный и вода горяченькая", - подписала еще одну сторис модель.

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