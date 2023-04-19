Популярная украинская блогерша и модель Анна Неплях, которая несколько лет назад получила титул "Мисс Украина-Вселенная" и представляла нашу страну на международном уровне, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка после своего вояжа в Японии, поделилась снимками из путешествия в Иорданию.

Так, ранее Анна показывала фото со своего купания в холодной воде священной реки Иордан, из-за чего оскандалилась. Как оказалось, девушка зашла в воду в длинной белой футболке, которую там на месте и купила, а под нее по правила не надела белья, а мокрая ткань прилипла к телу, засветив лишнее.

Теперь же модель позировала на фото в роскошном атласном платье сочного зеленого цвета, которое подчеркнуло ее силуэт на фоне скалистого пейзажа.

В подписи к публикации Неплях написала: "Еще одна вершина". А поклонники тут же принялись лайкать и комментирвоать новые снимки, засыпая девушку комплиментами:

"Здесь прекрасно все".

"Огонь".

"Какое платье".

"Цветочек".

"Так удачно подобранный цвет платья под окружающие цвета".

"Красавица. Такая милая, положительная, легкая, яркая".

"Невероятно красиво. Очень вдохновляющие фотографии".

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