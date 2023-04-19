Українська актриса, співачка та модель Даша Астаф'єва відреагувала на кричущий скандал. Так, Одеський дельфінарій потрапив у скандал із "орендою" тварин. Там, як виявилося, спеціально для клієнтів готелю вирішили запровадити послугу здачі тварин. Тобто морських котиків можна взяти до себе в номер і робити з ними, що захочеться.

Артистка не змогла мовчати і емоційно відреагував на кричущий випадок у своїх Інстаграм-Сториз.

Історія почалася із дивної фотосесії з тваринами однієї з відвідувачок готелю. Далі один із блогерів теж зняв відео з морським котиком зі свого номера. Бурхлива реакція людей не забарилася, проте в дельфінарії заявили, що морські котики - соціальні, тому спілкування з людьми для них стало нормою.

Даша Астаф'єва назвала все, що відбувається "дном", порівнявши таку поведінку з російськими окупантами: "Це таке дно, що я не маю слів! Чим ці ідіоти відрізняються від наших сусідів??".

Знаменитість також закликала зробити все можливе, щоб усі, хто причетний до здачі тварин в оренду, відповіли за законом.

"Вимагаємо покарання! Покарання всім причетним до цього насильства і знущання з тварин і людей, які страждають від побачене. Зробіть репост! Мовчати не можна!", - звернулася до українців Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.