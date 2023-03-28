Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відеозвернення до шанувальників, в якому повідомила, що їй необхідне термінове лікування через новоутворення в голосових зв'язках.
"Друзі, я втратила голос через новоутворення у голосових зв‘язках, яке наразі не дозволяє моїм звязкам повноцінно функціонувати. Мені необхідне термінове лікування, щоб відновити голос. Якщо цього не зробити зараз, можу втратити голос назавжди", — заявила Настя Каменських.
Тому співачка змушена перенести перші п’ять концертів свого туру, що мали відбутись з 28 березня по 2 квітня.
"Згідно висновків лікарів, після термінового лікування, дотримання усіх рекомендацій та рекомендованого режиму — мій голос і робота звязок прийдуть в норму вже за декілька тижнів. Тому я дуже чекаю на вас на концертах, щоб порадувати якісним живим звуком! Всі квитки залишаються дійсними!", — наголосила Каменських.
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Вона також оприлюднила нові дати перенесених концертів:
20/04 - Житомир
21/04 - Луцьк
22/04 - Рівне
24/04 - Тернопіль
8/05 - Хмельницький
Виступи в інших містах мають відбутися відповідно до графіку.
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