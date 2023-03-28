Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відеозвернення до шанувальників, в якому повідомила, що їй необхідне термінове лікування через новоутворення в голосових зв'язках.

"Друзі, я втратила голос через новоутворення у голосових зв‘язках, яке наразі не дозволяє моїм звязкам повноцінно функціонувати. Мені необхідне термінове лікування, щоб відновити голос. Якщо цього не зробити зараз, можу втратити голос назавжди", — заявила Настя Каменських.

Тому співачка змушена перенести перші п’ять концертів свого туру, що мали відбутись з 28 березня по 2 квітня.

"Згідно висновків лікарів, після термінового лікування, дотримання усіх рекомендацій та рекомендованого режиму — мій голос і робота звязок прийдуть в норму вже за декілька тижнів. Тому я дуже чекаю на вас на концертах, щоб порадувати якісним живим звуком! Всі квитки залишаються дійсними!", — наголосила Каменських.

Вона також оприлюднила нові дати перенесених концертів:

20/04 - Житомир

21/04 - Луцьк

22/04 - Рівне

24/04 - Тернопіль

8/05 - Хмельницький

Виступи в інших містах мають відбутися відповідно до графіку.

Нагадаємо, Каменських на тлі чуток про розлучення з Потапом пояснила, чому вони довго не з'являлися разом.

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських у нових образах нагадала легендарну Софію Ротару.

Також Politeka писала, що Каменських розповіла про незвичайну зустріч із українками у Лондоні, відео.