Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, победитель "Мастер Шеф", поделился важным событием. В своем Инстаграм звезда опубликовал фото и рассказал о совместном проекте с Андре Таном.

"Борщ можно не только варить. Им можно угощать или угощаться. Проявлять заботу и получать заботу. Испытывать единство. Чувствовать дом. Нести чувство дома в мир. А еще, борщ можно одевать. И это тоже способ выразить свою любовь и принадлежность к чему-то важному. 26.04.2023 – запомните эту дату. Потому что мы с Андре Таном приготовили для вас что-нибудь интересное. Целую", - написал Евгений.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Интересно, это день нашей свадьбы";

"Я бы надел борщ";

"Хочу борща! Зеленого".

Стоит отметить, Евгений Клопотенко - успешный украинский шеф-повар. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения занялся популяризацией украинской кухни в Европе, рассказывая о современных традициях Украины. Звезда даже попал на обложку журнала Time вместе с президентом Украины, где был в качестве элемента духа Украины.

Напомним, Клопотенко покорил Сумскую сладеньким по рецепту Кобылянской

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