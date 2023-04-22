Ресторатор и победитель МастерШеф Евгений Клопотенко поделился уникальным рецептом, по которому когда-то готовила выдающаяся украинская писательница Ольга Кобылянская.

Евгений Клопотенко рассказал о своей новой кулинарной находке на кухне кулинарного проекта «Пекельні борошна», ведущим которого стал, пишет Politeka.net.

В этот раз готовить вместе Клопотенко пригласил известную актрису театра и кино Ольгу Сумскую.

«Султан моего сердца!», - эмоционально обратилась украинская «Роксолана» Сумская к Клопотенко, появившись на его звездной кухне.

«Я тебя сейчас удивлю, я уверен», – заинтриговал Клопотенко.

И удивил, и не только Сумскую, ведь Клопотенко предложил рогалики по рецепту Ольги Кобылянской.

«Ольга Кобылянская она была как блогер современности. В своих письмах к Лесе Украинке ии другим людям она иногда писала рецепты», - рассказал Клопотенко.

Для рогаликов Клопотенко выбрал клубничную начинку, ведь клубничное варенье «было одной из фишек Леси Украинки».

«Вау! Я открываю новые горизонты!... Самые вкусные в мире. Как это прекрасно», - рецептом и результатом приготовления Сумская, судя по появившемуся в Инстаграмме анонсу, осталась в восторге.

Тем временем создатели "МастерШеф" объявили кастинг на новый сезон.

Он станет уже 12-м.

Судьями останутся Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко поделился рецептом борща с карасями, который обожал Тарас Григорьевич Шевченко.

Также сообщалось, что судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво накричал на участника "МастерШеф. Профессионалы" из-за вареников.

Также напомним, что первым гостем Евгения Клопотенко в проекте "Пекельні борошна" стал Владимир Остапчук.