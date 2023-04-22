Евгений Клопотенко рассказал о своей новой кулинарной находке на кухне кулинарного проекта «Пекельні борошна», ведущим которого стал, пишет Politeka.net.
В этот раз готовить вместе Клопотенко пригласил известную актрису театра и кино Ольгу Сумскую.
«Султан моего сердца!», - эмоционально обратилась украинская «Роксолана» Сумская к Клопотенко, появившись на его звездной кухне.
«Я тебя сейчас удивлю, я уверен», – заинтриговал Клопотенко.
И удивил, и не только Сумскую, ведь Клопотенко предложил рогалики по рецепту Ольги Кобылянской.
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«Ольга Кобылянская она была как блогер современности. В своих письмах к Лесе Украинке ии другим людям она иногда писала рецепты», - рассказал Клопотенко.
Для рогаликов Клопотенко выбрал клубничную начинку, ведь клубничное варенье «было одной из фишек Леси Украинки».
«Вау! Я открываю новые горизонты!... Самые вкусные в мире. Как это прекрасно», - рецептом и результатом приготовления Сумская, судя по появившемуся в Инстаграмме анонсу, осталась в восторге.
Тем временем создатели "МастерШеф" объявили кастинг на новый сезон.
Он станет уже 12-м.
Судьями останутся Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.
Напомним, ранее Евгений Клопотенко поделился рецептом борща с карасями, который обожал Тарас Григорьевич Шевченко.
Также сообщалось, что судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво накричал на участника "МастерШеф. Профессионалы" из-за вареников.
Также напомним, что первым гостем Евгения Клопотенко в проекте "Пекельні борошна" стал Владимир Остапчук.