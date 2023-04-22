Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров после начала полномасштабной войны отказался от поездок за границу и теперь освещает события в Украине.

Дмитрий Комаров работает в горящих точках и показывает последствия преступлений россиян на украинской земле. Он также активно занимается волонтерской деятельностью и помощью ВСУ.

В этот раз на своей странице в Instagram ведущий "Мир наизнанку" поделился фото из эпицентра наводнения на Черниговщине, где ему пришлось брести по поселку чуть ли не по пояс в воде.

"Так сейчас выглядит село Новоселки на границе с Беларусью у реки Днепр в Черниговской области. Такое наводнение последний раз было 10 лет назад. Что касается именно этого района - воды становится меньше ежечасно. ГСЧС на вездеходах и лодках развозит продукты и воду. До сих пор есть улицы, где воды - по пояс. Природа показывает свою силу и мощь. Люди могут только приспосабливаться к таким явлениям - что-то изменить невозможно", - написал Дмитрий Комаров под фотографией.

Он добавил, что лично его поразило, что даже те люди, у кого затопило двор, очень положительно настроены.

"Такие мы люди - украинцы. Всегда уверены, что все обязательно будет хорошо. Не сомневаемся в этом. И поэтому находим выход из любых ситуаций. И всегда побеждаем", - подчеркнул ведущий.

Поклонники в комментариях поддержали ведущего: "Мы украинцы такие, что будем лучше жить в сложных условиях и без россии, чем под их флагом. Мы несокрушимые 💪Потому что пережили эту зиму, а значит и это переживем".

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

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