Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем не так активно публикует новые кадры в сети, предпочитая рассказывать о себе лишь иногда. В связи с тем, что он также служит, редкие фото и видео у Салема всегда тематические.

Однако в этот раз мужчине удалось привлечь внимание к популярной среди многих теме - кто из домашних питомцев им нравится больше, кошки или же собаки. Свой вопрос артист сопроводил забавным домашним роликом с питомцем, который повеселил сеть.

«Как друг… кто лучше? Собака или Кот» - написал Салем под кадрами.

В сети поделились своим мнением:

«Между ними нельзя выбирать. Или я так говорю потому что у меня кот 🤔; черепаха конечно; Я больше котов и самое важное встретить именно своего кота или собаку; Всегда была за собаку! На данный момент появились кот! Это самая настоящая дружба и доверие!; Собака будет любить, а с котом все наоборот – там кота нужно любить».

Ранее Салем порадовал роликом с дочерью, которая смотрит в объектив камеры и обращается ко всем, желая приятного дня:

"Т-с-с, сигодня никакой суеты, только улыбашки!" - сказала дочь Даниэля в небольшой ролике, чем тронула украинок. Многие подметили сразу, как замечательно ребенок говорит на украинском языке, другие поддержали Салема, ведь он из-за службы видит дочь только по видео-чатам.

Напомним, Даниэль Салем успел попрощаться с жизнью.

Также сообщалось, что Даниэль Салем показал кадры с передовой.

Кроме того Politeka.net писала, что Даниэль Салем показал вещь, благодаря которой держится на передовой.