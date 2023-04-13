Известный украинский телеведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем продолжает нести службу в рядах ВСУ. Артист с первых дней вторжения решил присоединиться к защите государства, поэтому в Инстаграм старается изредка рассказывать о себе.

Недавно Даниэль признался, что именно его поддерживает на передовой и не дает сдаться и даже пасть духом. Как известно, Салем не часто показывает свою 7-летнюю дочь Санту-Луну. В этот раз девочка написала своему отцу-воину письмо, которое для него стало своего рода талисманом.

Даниэль Салем поделился сетью своим подарком от своей дочери, который он всегда носит с собой, чем покорил сеть:

«Слава нашим детям, ожидающим своих пап, слава нашим женщинам, ожидающим своих воинов домой; У наших детей есть будущее, благодаря каждому, кто защищает и борется;

Берегите себя молимся о вас! Слава Украине! Цени теперь каждый миг жизни. Возвращайтесь скорее к родным домой с нашей Победой!».

«Так, друзья, у нас есть сообщение для всех тех, кто думает, что надо ждать на повестку. И только потом надо идти и учиться. Но что надо на самом деле? Учиться всегда! Каждый день» - Также подметил Салем, обращаясь к тем, кто еще не служит или только собирается.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.