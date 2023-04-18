Популярный телеведущий и ресторатор Даниэль Салем продолжает службу в ВСУ, не забывая при этом делиться кадрами в сети.

Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем повеселил украинцев редким позитивным роликом со службы. Вместе с товарищем артист показал частичку своих рабочих будней.

Как известно, Салем продолжает службу в ВСУ, лишь изредка приезжая в Киев по делам. Часто в Инстаграм мужчина показывает, как проходят будни военных. И редкие тихие вечера тоже.

В этот раз артист решил спеть под гитару, в шутку исполняя песню, как колыбельную для товарища.

«Концерты по заявкам, если смерть ОРКА работаем бесплатно!» - пошутил Салем.

В сети поделились мнением: «Как здорово, что у вас еще хватает чувства юмора в этой ситуации; А как по другому, молодцы ребята! Лучшая колыбельная от отца.❤️Береги Боже Украину и людей; Какие времена такие и колыбельные».

Как известно, с близкой подругой и коллегой по съемкам в музыкальном шоу «Голос країни» Тиной Кароль они знакомы давно. Даниэль также недавно рассказал, что поддерживает отношения с артистой, а она его по дружбе поддерживает не только словами.

«Ребята вы Герои и в истории Государства навсегда! Пикап довез вас счастливо на место, в нем была женская магия защиты. очень взволнованная и счастливая!» - написала Тина ранее.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.