Организаторы конкурса "Евровидение-2023" ответили на обвинение певицы Русланы Лыжичко по поводу того, что ее не пригласили выступить.

Так, Руслана Лыжичко будет внесена в программу конкурса, пишет Politeka.net со ссылкой на Общественное вещание, которое является членом Европейского языкового союза.

В сообщении Общественного отмечается, что Руслана Лыжичко будет выступать в ряде форматов, которые будут проходить до и во время "Евровидения" в Ливерпуле.

«В частности, в финале конкурса. Насколько нам известно, BBC намерена включить Руслану в финал "Евровидения-2023", - отмечается в заявлении Общественного Вещания.

Также представители Общественного подчеркнули, что участие Русланы Лыжичко в шоу «Евровидение-2023», которое проводится от имени Украины, важно и обосновано.

Уверены в этом и некоторые украинцы, выразившие Руслане свою поддержку.

«Мы будем ждать вашего выступления в Ливерпуле! Ваша победа на Евровидении очень вдохновляющая. Организаторы с нашей стороны если не завидуют вашей энергетике, обязательно пригласят вас. Ждем»,

«Руслана, не ждите приглашения! Предложите свое выступление! Вы там должны быть! Украинцы любят Вас! Об Украине услышали благодаря таким мирным голубям, как Вы!»,

«Вы, безусловно, легенда Евровидения, просматривая ваши выступления, меня берет гордость за нашу страну. Это позор не пригласить человека, который с самого начала карьеры развивает украинскую культуру, традиции, а еще первый показал нашу страну миру на таком конкурсе. Для меня вы первая в списке, кого я хотела бы видеть на Евровидении, поэтому однозначно 1»,

«Русланка, @ruslana.lyzhychko солнышко! Это очень возмутительная и досадная ситуация, чрезвычайно несправедливая! Мне очень обидно за тебя. Я с тобой и с 2004 и очень хорошо знаю, сколько ты сделала важного в музыке, волонтерстве, в общественной деятельности. Ты – жемчужина украинской музыки…»,

«Это несправедливо по отношению к Руслане! Очень...».

Впрочем, некоторым претензии Русланы Лыжичко к «Евровидению-2023» показались странными.

«Вы безусловно легенда Евровидения, одна из самых ярких побед в истории. НО. Я думаю, что организаторы просто хотели привлечь новые имена. Когда Украина проводила Евровидение 2005 и 2017, вы уже выступали на этих конкурсах…»,

«Каждый раз одних и тех же приглашать? Это смешно, как и ваш пост. У вас уже была возможность выступить со своей песней на Евро 2017. А на этот раз будут другие артисты. Тем более за последнее время вы не показали ничего нового и интересного, по сути ваш стиль Дикие танцы с 2004 до сих пор ничего нового, К сожалению….»,

«…Нужно порадоваться, что нашу страну представят на Евровидении, и пожелать удачи тем кому удалась возможность представить Украину, а не писать посты с претензиями. Вы достойны, но не всегда все получается».

Добавим, сама Руслана еще не знает, будет ли стоять на сцене "Евровидения-2023" в Ливерпуле.

Напомним, ранее Руслана Лыжичко показала особенный подарок с передовой.

Также сообщалось, что Руслана Лыжичко рассказала, что нужно сделать во время "Евровидения" для помощи Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что Руслана Лыжичко пристыдила артистов за пиар перед военными.