Руслана Лижичко - відома українська співачка, яка перемогла на Євробаченні ще на початку "нульових" років. Руслана дала інтерв'ю "Суспільному", де розповіла, що треба зробити на Євробаченні у Ліверпулі, аби допомогти Україні.

"Просто пишіть усім, кого знаєте друзям. Ці соціальні шторми дуже допомагають. Це теж зброя і велика підтримка нашим хлопцям", - розповіла Руслана, звертаючись до українців, щоб активізувалися в коментарях під трансляціями.



Також зірка розповіла, що планує поїхати виступити до Ліверпуля на Євробачення. Як зазначила знаменитість, вона сподівається, що у Ліверпулі буде аналогічна ситуація Стамбулу, коли можна було взяти скрізь українські прапори і коли українці виступали, вся зала стала синьо-жовтою.





Варто зазначити, що цього року Євробачення пройде у Ліверпулі, незважаючи на перемогу України. Пройде конкурс уже у травні цього року. Планується, що будуть ефіри з 9 по 13 число. Україну представлять гурт TVORCHI. Колектив переміг на Нацвідборі Євробачення, де їх обрали глядачі під час голосування у додатку "Дія". Друге місце посіла співачка KRUTЬ, а трійку замкнула Jerry Heil, яка була однією із фавориток конкурсу.



