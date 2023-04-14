Руслана Лижичко, яка у 2004 році вперше принесла Україні перемогу на "Євробаченні", дала концерт для захисників та висловилася про майбутнє.

Популярна українська співачка Руслана Лижичко , яка всіма силами підтримує українських захисників, продовжує вражати шанувальників. На концерт до захисників зірка прийшла без зайвого пафосу – обрала повсякденний одяг, а також виконала гімн.

"Мені хотілося б подякувати всім, усім командирам, я хочу бути вашим бійцем. Я приїхала сказати, підтримати вас" - звернулася Руслана до захисників. Вона розповіла, що вирішила зустрітися з ними одразу після їхнього повернення з Херсона.

Розповіла Руслана і про свої виступи: "Ми не говоримо про це, взагалі про це не можна говорити, тому намагаємося не афішувати. І не робимо з цього великого подвигу. І по-чесному, артист має так робити. Ось ти приїхав, віддав частинку свого тепла, це зараз не для всесвітнього афішування. Всесвітньо говоримо: дайте нам зброю. А з концертами ми самі розберемося".

За словами артистки, українцям потрібно мобілізувати всі сили, навіть у тилу, не проспати та не переглянути цю війну, а бути активними та допомагати всіма силами. Руслана зазначила, що ми не зможе весь час шукати притулок на чужині, більшість людей все ж таки хочуть жити у себе вдома, і для цього потрібно бути активними навіть у тилу.

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