Популярна українська співачка Руслана Лижичко , яка всіма силами підтримує українських захисників, продовжує вражати шанувальників. На концерт до захисників зірка прийшла без зайвого пафосу – обрала повсякденний одяг, а також виконала гімн.
"Мені хотілося б подякувати всім, усім командирам, я хочу бути вашим бійцем. Я приїхала сказати, підтримати вас" - звернулася Руслана до захисників. Вона розповіла, що вирішила зустрітися з ними одразу після їхнього повернення з Херсона.
Розповіла Руслана і про свої виступи: "Ми не говоримо про це, взагалі про це не можна говорити, тому намагаємося не афішувати. І не робимо з цього великого подвигу. І по-чесному, артист має так робити. Ось ти приїхав, віддав частинку свого тепла, це зараз не для всесвітнього афішування. Всесвітньо говоримо: дайте нам зброю. А з концертами ми самі розберемося".
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Евакуація з Хрещатика, стихійне лихо швидко поширюється: "За рішенням влади…"
Росіяни скинули авіабомбу на школу: є жертви, частина будівлі впала
"Люди, схаменіться!": церкву підпалили у ніч на страстну п'ятницю, кадри з місця
Новий масований удар: українців попередили, до чого готуватися та яка ситуація у рф з ракетами
За словами артистки, українцям потрібно мобілізувати всі сили, навіть у тилу, не проспати та не переглянути цю війну, а бути активними та допомагати всіма силами. Руслана зазначила, що ми не зможе весь час шукати притулок на чужині, більшість людей все ж таки хочуть жити у себе вдома, і для цього потрібно бути активними навіть у тилу.
Нагадаємо, "Ви приклад і мотивація": Гвоздєва з "Танців зі зірками" захопила чудесами розтяжки.
Як повідомляла Politeka, "Все це не дорого": Дантес чесно розповів про своє рішення на найближчі два роки.
Також Politeka писала, що "Це просто підпал": розлучена Квіткова влаштувала сеанс самолюбування та зняла на відео.