На своїй сторінці в Instagram Руслана Лижичко поскаржилася, що не отримала жодної пропозиції чи офіційного запрошення від організаторів Євробачення-2023. Наразі на головній сцені музичного конкурсу її виступ не запланований ні у фіналі, ні у півфіналах.

У півфіналах Євробачення виступатимуть Марія Яремчук, The Hardkiss, OTOY, Alyosha та Злата Дзюнька. У Гранд-фіналі виступатимуть Kalush, Джамала, Вєрка Сердючка, Тіна Кароль і Go-A.

"Я чекаю і дивлюся, як розвиватимуться події далі і не даю поки жодних коментарів. Від мене, на жаль, мало що залежить в цій ситуації. ❗Але є рішення, які можу дозволити собі прийняти сама. Коли я їхала в Стамбул на Євробачення, я їхала за перемогою в першу чергу для України. І тепер вважаю за правильне порадитись саме з Україною, з українцями", — пише Руслана Лижичко.

Вона запропонувала шанувальникам два варіанти: або чекати далі на запрошення на гранд-фінал Євробачення, або відмовитися від пропозиції виступу на гранд-фіналі Євробачення у разі, якщо така все ж надійде.

Українці в коментарях дивуються, чому співачку, яка в 2004 році принесла нашій країні перемогу на "Євробаченні", не запросили виступити на конкурсі цьогоріч.

На неприємну ситуацію відреагували представники Суспільного: "BBC спільно з Європейською мовною спілкою організовують Євробачення-2023 за консультації із Суспільним Мовленням. За ініціативи Суспільного Мовлення переможницю Євробачення-2004 Руслану було включено до програми конкурсу. Нам достеменно відомо, що співачка і її команда знають про ці плани, і більше того — вже провели необхідну підготовку".

Нагадаємо, Руслана Лижичко показала, чим вона займалася в Греції.

Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Руслана за кордоном поділилася трагічною історією.

Також Politeka писала, що зірка "Євробачення" Руслана Лижичко попросила про допомогу, записавши нове відеозвернення.