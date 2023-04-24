Фанаты Олега Винника, в частности, объяснили, почему не только не отказываются от него, но и поддерживают и защищают.
«У нас часто спрашивают: за что вы его уважаете и защищаете? Отвечаем! За то, что певец, который был известен на европейских оперных сценах, покинул все, чтобы с нуля начать карьеру в Украине, за то, что начиная с 2014 года ни разу не ездил в Россию, не с февраля 2022!, как определенные патриоты , а сознательно! с 2014 года, за то, что с первых дней полномасштабного вторжения четко озвучил свою позицию по отношению к врагу. За то, что постоянно помогает ВСУ! Никого не хотим критиковать, но думайте!», - говорится в обращении на фан-странице Олега Винника.
Также, фанаты Винника отметили, что пока одних возводят на пьедестал за то, что они с февраля 2022 года не ездят в россию, или собирают средства на благотворительность и везде об этом рассказывают, другого травят за то, что из-за состояния своего здоровье он уехал на лечение, но не перестает помогать армии.
Кроме того, поклонники Олега Винника напомнили о какой именно помощи ВСУ идет речь.
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Тем временем близкий товарищ исполнителя военнослужащий Роман Надзельский заверил, что Олег Винник держится «бодрячком». Об этом он рассказал также на странице в соцсети Facebook, отвечая на вопрос относительно Виннику.
«Дело Анатолича живет и работает на победу Украины. Олег живее всех живых. Только что с ним разговаривал! Голос бодрячком, хвостик пестиком,..», - рассказал Надзельский, добавив, что худшего врага Олега Винника не дождутся.
По словам Недзельского, Винник и его фонд "Волчица" продолжает активно помогать военным.
Новая весть об Олеге Виннике очень порадовала армию его «волчиц»:
«Благодарна Вам за поддержку Артиста Олега Винника!»,
«Кто интересуется Артистом по настоящему, тот знает, чем он занимается, и сколько добрых дел сделал еще до войны, и сейчас во время войны. Здоровье Олегу Анатольевичу! Любим и очень ждем!»,
«Хорошо, что у Олега Анатольевича есть такие друзья».
Напомним, недавно Олег Винник удалил все посты в соцсетях, в том числе те, в которых выступил против российской агрессии.
Продюсер Винника Александр Горбенко, комментируя исчезновение певца, заявил, что у них "в последнее время нет тесных рабочих отношений".
Продюсер подчеркнул, что все права на проект и музыкальный материал Олега Винника принадлежат его компании.
Ранее Оля Полякова рассказала о болезни Олега Винника.
Кроме того, Politeka.net писала, что Полякова нашла замену Олегу Виннику.