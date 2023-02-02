Його останній допис у Інстаграмі датований 24 квітня, пише Politeka.net. Того дня Олег Винник вітав українців з Великоднем.

«Божого благословіння на кожну родину, на захисників, на Перемогу!», - писав Олег Винник.

Згодом фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів, що отримав інформацію про волонтерську діяльність Винника.

«На концерті у Львові ми збирали на медикаменти, на реабілітацію поранених, виступали в клубі. І зайшов террик і каже: "Я переганяю машини Олега Винника. Він купує їх там і перевозить в Україну», - розповідав Харчишин.

За деякими даними, Олег Винник знаходиться в Німеччині, і в нього проблеми зі здоров’ям.

"Те, що я чула - у нього серйозні проблеми якісь по здоров'ю були. Я з Олегом спілкувалася на початку війни. Ми хотіли записувати і пісні якісь... У нього дуже боліло те, що робиться в Україні. Я це точно знаю, тому що я з ним спілкувалася", - розповідала співачка і подруга Винника Ольга Полякова.

Інформацію про хворобу Винника також підтвердила телеведуча Міла Єрємєєва.

«Я знаю, що з ним відбувається зараз… Там справа не в якихось патріотичних історіях, ні. Олег — він український артист, він підтримує Україну. Але поки у нього перерва, пов'язана абсолютно зі здоров'ям і всім іншим», - казала вона.

А от один з друзів навіть опублікував фото Винника, який допомогає ЗСУ.

У свою чергу українці, обговорюючи зникнення Винника, висловлюють думки, що їм зараз взагалі не до нього, а також говорять, що у співака є велика армія шанувальників, і його мовчання – це не дуже гарно по відношенню до них.

«Зараз більше цікавить, як там наші хлопці на фронті і аж ніяк не Винник», «Він ше восени об’явив, що захворів і відмінив концерти. Кожна людина може захворіти і не знає коли», «Віримо! Вимушена перерва», «Навіть, якщо захворів, то повинен хоч морально підтримати ! А йому, напевно, немає що сказати!», «Ніколи він мені не подобався, хіба що моїй 80-річній мамі. Поїхав з України - і аж світліше стало, на його місце 10 прийде нових мододих і набагато талановитіших!», «Навіть згадувати не хочеться за нього», «Олег, скажіть хоча б чи ви живий і здоровий?», - коментують українці зникнення співака.

Нагадаємо, фанати Олега Винника зробили романтичне відео.

Також повідомлялось, що Полякова знайшла заміну Олегу Виннику.

А "таємна" дружина Олега Винника нещодавно приймала поздоровлення.