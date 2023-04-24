Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка соцмереж виклала чергове відео зі своєї вбиральні, в якому влаштувала перевдягання.

Як видно, спочатку Даша з'явилася у кадрі у скромному домашньому образі – на ній темний короткий халатик цікавої текстури. А потім вона починає вбиратися. У своєму новому образі блогерка одягла довгу білу сукню з розрізом, зверху накинула чорний піджак з незвичайним поясом і підібрала білі кеди, хоча спочатку міряла чорні лофери. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Я вже скучила". А шанувальники відразу почали обговорювати новий образ блогерки:

"Мені здається якби я так кудись одягалася, на мене люди дивилися б скоса точно".

"Потрібно було лофери без шкарпеток одягнути, і було б супер".

"Ні, ці кроси під сукню такого формату не подобаються особисто мені. Лофери, а краще класичні можна на маленькому підборі".

"З кедами красивіший, але пояс той дешевить".

"У лави фешн блогерів ще рано".

"Даша, ви така гарна кішка".

"Кеди не підходять".

"Мені більше із чорним взуттям сподобалося".

"Даша, завжди топ, але сьогодні взагалі не те".

"Мене так бабуся одягала, коли було холодно".

"Все супер, крім кросівок".

Нагадаємо, "Краса неземна": розлучена Квіткова у маленькій чорній сукні підкреслила ідеальну фігуру.

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