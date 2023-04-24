Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. З початку війни артистка почала створювати та публікувати у мережі гумористичні та життєві ролики, щоб піднімати настрій та бойовий дух українців. Так цього разу зірка виклала відео, в якому розповіла, яка вона леді.

Як видно на кадрах, Оля неквапливо ходить вулицею і захоплено розповідає про те, яка вона леді. Перед камерою артистка з'явилася у довгому білому пальті, з-під якого виглядає яскрава рожева сукня, а на її ногах світлі черевики на підборах. Волосся співачки зібране у високий недбалий пучок, а на її обличчі легкий макіяж.

"Як справжня доросла леді, я можу ввечері випити просеко, а вранці лупанути борщу", - каже Цибульська у ролику. А потім додала до підпису до відео: "Що в тебе на сніданок?".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Наші дівчатка можуть усі".

"Ольга озвучує те, що ми робимо, але не говоримо про це".

"Тю, можна відразу лупанути борщу після просеко".

"А шматок торта слабо?"

"Я можу все це зробити з ранку".

"Картопля зі шкварками та огірками".

"Всі українки такі леді".

"Українка може все".

"А може бути і навпаки".

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