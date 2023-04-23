Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова і народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала мило фото з подругою та розповіла про свою подорож.

Як видно, на нових фотографіях Марину знято зі своєю подругою Емілією. Вони відбиті в гарній локації і стоять обнявшись, при цьому чарівно посміхаючись. І Марина, і її подруга при повному параді – вони в елегантному вбранні, з укладанням та легким природним макіяжем.

У підписі до публікації Боржемська розповіла: "Моя люба Емілія та її чоловік Рої зробили мені неймовірний подарунок - подорож до міста мрії. Як думаєте, куди ми літали?Хто напише правильну відповідь, отримає від мене подарунок. Переможця оберу рандомно. Підказка: я неодноразово казала, що хочу відвідати це місто".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телезірки:

"Найголовніше, що мрія здійснилася".

"Як круто, коли мрії здійснюються".

"Швейцарія чи Англія. Але, у будь-якому разі, гарного вам відпочинку. Потрібно робити перезавантаження, щоб були сили боротися, жити, творити й надалі".

"Як схожа донечка".

"Мені здається, що це Ірландія. Як неважко, а життя продовжується і дуже швидко мчить. Молодці, які здійснили свою мрію".

"Дуже красиві дівчата".

"Коли це ви встигли?"

"Красуні, зірочки, яскраві, божевільні, неможливі".

"Які красуні".

"Мрії мають здійснюватися".

Нагадаємо, "Краса неземна": розлучена Квіткова у маленькій чорній сукні підкреслила ідеальну фігуру.

Як повідомляла Politeka, "Як мед": Цибульська у плямистій блузі розповіла, якою має бути справжня жінка.

Також Politeka писала, що "Постійно щось заважає": Великий з "Квартал 95" показав курйозні моменти під час зйомок його пародій.