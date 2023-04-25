Группа "Антитіла" часто исполняет эту песню, которая заставляет многих подпевать и испытывать неверотные эмоции.

Музыканты группы "Антитіла" сейчас дают благотворительные концерты. Солист группы Тарас Тополя продемонстрировал на своей странице в Инстаграм видео, которое было сделано во время выступления группы в Париже. Там они исполнили одну из своих знаковых песен.

В частности Тарас Тополя показал зал, который был полон зрителей. На сцене музыканты исполнили песню "Фортеця Бахмут". На кадрах можно услышать пение артиста, а также услышать хор голосов из зала, которые подпевают артисту.

Стоит отметить, что эта композиция посвящена городу Бахмут, который стал символом несокрушимости и мужества украинского народа. Каждый день там продолжаются тяжелые бои, украинские защитники постоянно отбивают атаки противника.

"В Париже "Фортеця Бахмут" звучала в унисоне трех поколений... Merci beaucoup, Париж! Спасибо за атмосферу! Париж – как обычно – сердечно!", – отметил в подписи Тарас Тополя.

В комментариях пользователи сети высказывали свое восхищение пением солиста группы, а также писали, насколько сильно их тронуло исполнение композиции:

"Сильный концерт! Музыка и слова поражают!", "Очень душевный концерт и само выступление", "Вы невероятные, это стоило того чтобы приодолеть 350 км к вам", "Концерт и выступление превзошло все надежды".

Напомним, Тополя с "Антитела" показал, в каких условиях воюют украинские защитники около Бахмута.

Как сообщала Politeka, "Антитіла" с Тополей встретились в неожиданном месте с Джамалой, милое фото.

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