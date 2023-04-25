Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик во время гастролей по Украине посетила свой родной город и встретилась с родителями.

В этот раз на своей странице в Instagram Лилия Ребрик поделилась трогательными кадрами с прогулки по Черновцам вместе со своей мамой и папой. Обычно звезда приезжает к ним, беря с собой дочерей Диану и Полину, но в этот раз была сама и могла насладиться статусом ребенка.

"Как хорошо рядом с родителями, дома - там, где вырос! Там, где твое сердце, твои воспоминания, твои детские мечты. Между спектаклями в Черновцах и Хмельницком успела увидеть маму с папой. Целый день я была настоящим ребенком своих родителей - так сложилось, что на этот раз я здесь без своих девочек, поэтому вся опека и забота мне 🫠", - пишет актриса.

"Как хорошо спать в своей комнате, в своей кровати, смотреть на «до мурашек по коже» знакомый вид за окном. Как хорошо вечером говорить с родителями, делиться с ними тревогами, радостями и надеждами. Любите своих родителей, цените каждую проведенную с ними минуту, скажите «люблю, скучаю, спасибо». Никогда в жизни эти слова не будут лишними!", - подчеркнула Лилия Ребрик.

В комментариях коллегу поддержала актриса Ольга Сумская: "Самые счастливые мгновения жизни вместе с родными...!Береги Боже вашу семью!❤️❤️❤️".

Украинцы также радуются за семью Лилии Ребрик:

"Какое это счастье, когда рядом родители❤️ пусть Господь хранит Вас!🙏";

"Какие родители красивые и светятся добром, этого не сыграешь".

Напомним, Лилия Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.