Андрей Данилко в сторис на официальной странице Верки Сердючки в Instagram поделился трагическим известием. Несколько дней назад, 22 апреля, ушел из жизни знаменитый австралийский актер и комик Барри Хамфрис, славу которому принес сценический персонаж Дамы Эдны Эверидж.

"Покойся с миром, Дама Эдна", — написал украинский артист и показал видео, как Барри Хамфрис мог позволить себе шутить над представителями британской семьи.

Дама Эдна удивила тогда еще принца Чарльза и его жену Камиллу на Королевском варьете в 2019 году, сев рядом с ними, а затем, когда охранник ей что-то прошептал, она ушла со словами: "Они нашли мне лучшее место".

Комический актер, писатель, режиссер и сценарист Барри Хамфрис ушел из жизни в возрасте 89 лет. В феврале в результате падения артист серьезно травмировался. В марте его госпитализировали в больницу в Сиднее из-за осложнений после операции на бедре.

Сильной стороной Хамфриса всегда были его индивидуальные сатирические ревю, в которых он появлялся в роли Эдны Эверидж и других персонажей. При этом образу Эдны он посвятил более шестидесяти лет, но в 2012 году объявил о своем уходе из живых выступлений.

Напомним, на сцену к Верке Сердючке вышел известный российский актер, осуждающий войну.

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