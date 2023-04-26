Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале несколькими секретами приготовления вкусного овощного пюре и представила три рецепта, которые гарантированно понравятся детям. Для того, чтобы ознакомиться с видео, прокрутите страницу до конца.
Первый рецепт - пюре из брокколи. Для его приготовления вам понадобится картофель, брокколи, сливочное масло и соль. Картофель нужно отварить, хорошо разомнуть и протереть через сито, чтобы получилось пюре без комков.
Затем нужно отварить или приготовить на пару брокколи до готовности и взбить их в блендере до однородной массы. Добавьте сливочное масло и соль в полученную смесь. Тщательно перемешайте и готово!
Второй рецепт - пюре из цветной капусты. Для этого блюда вам понадобится картофель, цветная капуста, сливочное масло и соль. Картофель нужно отварить, разомнуть и протереть через сито. Цветную капусту нужно взбить в блендере до однородной массы и смешать ее с картофельным пюре. Добавьте сливочное масло и соль, перемешайте.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Новая ракетная атака: из-под завалов достали тело женщины, количество раненых стремительно растет
Работники судов внезапно захотели больше денег: "Нельзя прожить на указанную заработную плату"
База для флота рф прекращает свое существование в Севастополе: что известно о взрывах в оккупированном Крыму
Под угрозой еще два больших города: остаются ли ВСУ в Бахмуте и что изменилось на передовой
Третий рецепт - пюре с тыквой. Для этого блюда вам понадобится тыква, лук-порей, сливочное масло, оливковое масло, чеснок, тимьян и соль. Нарежьте тыкву, поместите на противень и отправьте в духовку запекаться при 200 С до готовности.
Пожарьте лук-порей на оливковом масле, добавьте тимьян и измельченный чеснок. Переложите лук-порей без тимьяна в блендер, добавьте запеченную тыкву и перемешайте до однородности. Добавьте сливочное масло.
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.