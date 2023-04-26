Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале несколькими секретами приготовления вкусного овощного пюре и представила три рецепта, которые гарантированно понравятся детям. Для того, чтобы ознакомиться с видео, прокрутите страницу до конца.

Первый рецепт - пюре из брокколи. Для его приготовления вам понадобится картофель, брокколи, сливочное масло и соль. Картофель нужно отварить, хорошо разомнуть и протереть через сито, чтобы получилось пюре без комков.

Затем нужно отварить или приготовить на пару брокколи до готовности и взбить их в блендере до однородной массы. Добавьте сливочное масло и соль в полученную смесь. Тщательно перемешайте и готово!

Второй рецепт - пюре из цветной капусты. Для этого блюда вам понадобится картофель, цветная капуста, сливочное масло и соль. Картофель нужно отварить, разомнуть и протереть через сито. Цветную капусту нужно взбить в блендере до однородной массы и смешать ее с картофельным пюре. Добавьте сливочное масло и соль, перемешайте.

Третий рецепт - пюре с тыквой. Для этого блюда вам понадобится тыква, лук-порей, сливочное масло, оливковое масло, чеснок, тимьян и соль. Нарежьте тыкву, поместите на противень и отправьте в духовку запекаться при 200 С до готовности.

Пожарьте лук-порей на оливковом масле, добавьте тимьян и измельченный чеснок. Переложите лук-порей без тимьяна в блендер, добавьте запеченную тыкву и перемешайте до однородности. Добавьте сливочное масло.

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