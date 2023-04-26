На своей странице в Instagram Владимир Ярославский рассказал, что постоянно изучает украинские рецепты и отбирает лучшие, чтобы сохранить культуру своей страны.
ООН объявила 2023 год годом пшена, поэтому этот продукт будет использоваться в большем количестве в приготовлении блюд.
Рецепт Кулиша: Ингредиенты:
- 200 г сала
- 500-600 г свиной грудинки
- 500 г моркови
- 500 г лука
- 500 г пшена
- 3-5 яиц
- черный перец и соль
- почти 3 л воды
- 50 г петрушки и 50 г зеленого лука
- укроп по желанию
- котел
Приготовление:
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- Сначала мелко нарезаем сало и жарим его на медленном огне до золотистого цвета.
- Добавляем нарезанную свиную грудинку (можно заменить на лопаточную часть) и также жарим до золотистого цвета. Посыпаем солью и перцем.
- Отдельно нарезаем морковь и добавляем к мясу, держим на огне, пока морковь не подрумянится.
- Добавляем нарезанный лук и снова жарим на среднем огне до золотистого цвета.
- Когда все ингредиенты хорошо обжарены, добавляем пшено и постепенно добавляем воду (около 2-2.5 л), доводим до кипения и тушим под крышкой примерно 1,5 часа, периодически помешивая, чтобы не пригорело. При необходимости можно добавить больше воды.
- Когда мясо и каша приготовятся, проверяем на соль и перец и досаливаем, если нужно.
- Добавляем яйца, перемешиваем и даем закипеть.
- Чтобы Кулиш стал более густым и насыщенным, добавляем много рубленой зелени, перемешиваем и подаем горячим. Это очень вкусно!
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