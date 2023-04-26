На своей странице в Instagram Владимир Ярославский рассказал, что постоянно изучает украинские рецепты и отбирает лучшие, чтобы сохранить культуру своей страны.

ООН объявила 2023 год годом пшена, поэтому этот продукт будет использоваться в большем количестве в приготовлении блюд.

Рецепт Кулиша: Ингредиенты:

  • 200 г сала
  • 500-600 г свиной грудинки
  • 500 г моркови
  • 500 г лука
  • 500 г пшена
  • 3-5 яиц
  • черный перец и соль
  • почти 3 л воды
  • 50 г петрушки и 50 г зеленого лука
  • укроп по желанию
  • котел

Приготовление:

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  1. Сначала мелко нарезаем сало и жарим его на медленном огне до золотистого цвета.
  2. Добавляем нарезанную свиную грудинку (можно заменить на лопаточную часть) и также жарим до золотистого цвета. Посыпаем солью и перцем.
  3. Отдельно нарезаем морковь и добавляем к мясу, держим на огне, пока морковь не подрумянится.
  4. Добавляем нарезанный лук и снова жарим на среднем огне до золотистого цвета.
  5. Когда все ингредиенты хорошо обжарены, добавляем пшено и постепенно добавляем воду (около 2-2.5 л), доводим до кипения и тушим под крышкой примерно 1,5 часа, периодически помешивая, чтобы не пригорело. При необходимости можно добавить больше воды.
  6. Когда мясо и каша приготовятся, проверяем на соль и перец и досаливаем, если нужно.
  7. Добавляем яйца, перемешиваем и даем закипеть.
  8. Чтобы Кулиш стал более густым и насыщенным, добавляем много рубленой зелени, перемешиваем и подаем горячим. Это очень вкусно!

Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.

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