Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский заявил, что он приверженец украинской кухни и её продуктов, таких как пшено, морковь, лук и сало.

На своей странице в Instagram Владимир Ярославский рассказал, что постоянно изучает украинские рецепты и отбирает лучшие, чтобы сохранить культуру своей страны.

ООН объявила 2023 год годом пшена, поэтому этот продукт будет использоваться в большем количестве в приготовлении блюд.

Рецепт Кулиша: Ингредиенты:

200 г сала

500-600 г свиной грудинки

500 г моркови

500 г лука

500 г пшена

3-5 яиц

черный перец и соль

почти 3 л воды

50 г петрушки и 50 г зеленого лука

укроп по желанию

котел

Приготовление:

Сначала мелко нарезаем сало и жарим его на медленном огне до золотистого цвета. Добавляем нарезанную свиную грудинку (можно заменить на лопаточную часть) и также жарим до золотистого цвета. Посыпаем солью и перцем. Отдельно нарезаем морковь и добавляем к мясу, держим на огне, пока морковь не подрумянится. Добавляем нарезанный лук и снова жарим на среднем огне до золотистого цвета. Когда все ингредиенты хорошо обжарены, добавляем пшено и постепенно добавляем воду (около 2-2.5 л), доводим до кипения и тушим под крышкой примерно 1,5 часа, периодически помешивая, чтобы не пригорело. При необходимости можно добавить больше воды. Когда мясо и каша приготовятся, проверяем на соль и перец и досаливаем, если нужно. Добавляем яйца, перемешиваем и даем закипеть. Чтобы Кулиш стал более густым и насыщенным, добавляем много рубленой зелени, перемешиваем и подаем горячим. Это очень вкусно!

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