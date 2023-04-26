Оля Полякова опубликовала видео, где показала свой костюм для клипа, но нарвалась на критику.

Певица Оля Полякова показала свое платье для клипа. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Дорогие мои, спасибо за ваши просмотры, ругательства и комментарии под моим новым клипом «Танцую, как в последний раз»! Мне очень приятна ваша поддержка и теплые слова. Знаю, что вам интересно больше узнать о съемке – смотрите backstage и увидите, как все происходило на площадке!", - написала Полякова.

Фанаты, включая фаворитку Олега Винника Элину Иващенко, Ольгу Сумскую, а также жену продюсера "Квартал 95" Анну Саливанчук, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Хочу доверять миру так, как Оля этому платью";

"Оля ты уж разделась бы что ! Игрушками светишь. Как в той России голые по сцене бегают. Друг перед другом. Ты Оля и одетая красивая. Зачем тебе обнажиться. Мать двоих детей";

"Боже какая стыда сказала бы моя бабушка. Что за платье такое что ничего нет на теле";

"Боже какое конченое.. без трусов, нечем брать уже что ли";

"Ваши комментарии сделали мой день, я давно так не смеялась!! Сколько ж людей (оказывается с желчью!!) Люди!!! Девушки!!зависть Вас съест изнутри!!Что только не написали голая!!! Мама двоих детей!! Трусов нет! вы серьёзно?!!Вам то ,что до этого?!Зависть это плохо!!! очень!!! Оля не обращайте внимание!! Вы умница!".

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