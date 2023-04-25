В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская показала, как приготовить торт "Муравейник". Звезда "Мастер Шеф" немного сменила рецептуру и сделала его менее жирным, но он остался таким же вкусным.
Для песочного теста берем:
- 500 г муки
- 2 г соли
- 8 г разрыхлителя
- 300 г сливочного масла 62%
- 1 яйцо
- ванильный сахар – по желанию
- цедра апельсина - по желанию
Для карамельного крема:
- 450 г вареной сгущенки
- 150 г сливочного масла 62%
Для декора:
- шоколад
- орехи
- мак
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Чтобы приготовить тесто, сначала смешиваем в миске все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. Добавляем апельсиновую цедру и перемешиваем. Туда же натираем на терке холодное сливочное масло, добавляем яйцо и замешиваем тесто.
Делим тесто на четыре части, каждую из которых заворачиваем в пищевую пленку и отправляем на 1 час в морозилку. Затем достаем тесто и натираем его на мелкую терку, поочередно доставая кусочки из морозилки.
Берем миску с небольшим количеством муки, отправляем туда натертое тесто и смешиваем. Затем просеиваем кусочки теста через сито, чтобы убрать лишнюю муку. Просеянное тесто перекладываем на противень, застеленный пергаментом, и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, с конвекцией на 18-20 минут.
Далее готовим крем. Для этого объединяем вареную сгущенку со сливочным маслом. Прогреваем, чтобы масло растопилось, и перемешиваем до однородности. Крем должен быть блестящим и жидким.
Смешиваем крошку теста с кремом. В миску, застеленную пищевой пленкой, выкладываем эту массу, хорошо утрамбовываем ее и разравниваем. Сверху накрываем Муравейник пищевой пленкой и ставим в холодильник на 2 часа. Затем достаем торт из миски, снимаем пленку и перекладываем на тарелку. Декорируем Муравейник шоколадом, орехами и маком.
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