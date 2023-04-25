В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская показала, как приготовить торт "Муравейник". Звезда "Мастер Шеф" немного сменила рецептуру и сделала его менее жирным, но он остался таким же вкусным.

Для песочного теста берем:

500 г муки

2 г соли

8 г разрыхлителя

300 г сливочного масла 62%

1 яйцо

ванильный сахар – по желанию

цедра апельсина - по желанию

Для карамельного крема:

450 г вареной сгущенки

150 г сливочного масла 62%

Для декора:

шоколад

орехи

мак

Чтобы приготовить тесто, сначала смешиваем в миске все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. Добавляем апельсиновую цедру и перемешиваем. Туда же натираем на терке холодное сливочное масло, добавляем яйцо и замешиваем тесто.

Делим тесто на четыре части, каждую из которых заворачиваем в пищевую пленку и отправляем на 1 час в морозилку. Затем достаем тесто и натираем его на мелкую терку, поочередно доставая кусочки из морозилки.

Берем миску с небольшим количеством муки, отправляем туда натертое тесто и смешиваем. Затем просеиваем кусочки теста через сито, чтобы убрать лишнюю муку. Просеянное тесто перекладываем на противень, застеленный пергаментом, и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, с конвекцией на 18-20 минут.

Далее готовим крем. Для этого объединяем вареную сгущенку со сливочным маслом. Прогреваем, чтобы масло растопилось, и перемешиваем до однородности. Крем должен быть блестящим и жидким.

Смешиваем крошку теста с кремом. В миску, застеленную пищевой пленкой, выкладываем эту массу, хорошо утрамбовываем ее и разравниваем. Сверху накрываем Муравейник пищевой пленкой и ставим в холодильник на 2 часа. Затем достаем торт из миски, снимаем пленку и перекладываем на тарелку. Декорируем Муравейник шоколадом, орехами и маком.

Напомним, Елизавета Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.

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