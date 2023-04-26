Певица Оля Поляков вместе с Машей Ефросининой в новом выпуске "Взрослых девочек" решили поднять довольно некомфортную для себя и многих украинок тему. В этот раз они заговорили про возраст и то, как они избегают старения.
«Возраст существует… Как мы боялись этой темы! Она была в наших планах с начала запуска #ВзрослыеДевушки, и мы все ее откладывали. Но те, кто с нами давно, заметили, что проект оказывает целебное действие для психики.
И не только на наших зрителей, но и на нас самих. Благодаря стольким выпускам и такому уровню откровенности, мы стали гораздо легче смотреть в глаза своим же страхам и стереотипам» - призналась Ефросинина с Поляковой.
По их словам, они могут рассказать о слабостях, в чем они сильны и знают, как иногда непросто говорить о жизни. Однако в сети не оценили крики дух артисток:
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Россияне наступают на позиции ВСУ, в Бахмуте заметили кое-что новое: "Сформовывали для зачистки..."
"Это часть того контрнаступления, о котором мы все так много говорим": партизаны перешли к делу на Херсонщине, взрываются блокпосты
Кремль после взрывов срочно закрывает Красную площадь: что происходит в Москве
Гвоздева из "Танців з зірками" показала сына Доминика, из-за которого ее критиковали украинцы: фото
«Так круто, что вы перешли на украинский. Просто кайф; Боже девочки вы самые красивые цветочки шоу биза Украины; Но меня отталкивает такая манера обсуждения. Крики, лексика. Возможно, это только сокращенная версия такова;
Вы две взрослые и интеллигентные женщины, как ваша аудитория. Мы не подростки, не надо кричать!; Это жесть, какая-то шароварщина. Готова на все, чтобы понравиться временной публике; бесит, то, что вы постоянно перебиваете друг друга. Как базарные тетки. Нельзя слушать, как те две чайки».
Напомним, Ефросинина от души посмеялась над Поляковой с лишним весом
А еще Politeka сообщала, что Полякова представила еще одну украинскую песню и поделилась своей мечтой
Также Politeka писала, что Полякова рассказала о болезни Винника, украинцы отреагировали