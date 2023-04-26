Оля Полякова с Ефросининой разозлили украинок во время записи нового выпуска своего шоу.

Певица Оля Поляков вместе с Машей Ефросининой в новом выпуске "Взрослых девочек" решили поднять довольно некомфортную для себя и многих украинок тему. В этот раз они заговорили про возраст и то, как они избегают старения.

«Возраст существует… Как мы боялись этой темы! Она была в наших планах с начала запуска #ВзрослыеДевушки, и мы все ее откладывали. Но те, кто с нами давно, заметили, что проект оказывает целебное действие для психики.

И не только на наших зрителей, но и на нас самих. Благодаря стольким выпускам и такому уровню откровенности, мы стали гораздо легче смотреть в глаза своим же страхам и стереотипам» - призналась Ефросинина с Поляковой.

По их словам, они могут рассказать о слабостях, в чем они сильны и знают, как иногда непросто говорить о жизни. Однако в сети не оценили крики дух артисток:

«Так круто, что вы перешли на украинский. Просто кайф; Боже девочки вы самые красивые цветочки шоу биза Украины; Но меня отталкивает такая манера обсуждения. Крики, лексика. Возможно, это только сокращенная версия такова;

Вы две взрослые и интеллигентные женщины, как ваша аудитория. Мы не подростки, не надо кричать!; Это жесть, какая-то шароварщина. Готова на все, чтобы понравиться временной публике; бесит, то, что вы постоянно перебиваете друг друга. Как базарные тетки. Нельзя слушать, как те две чайки».

Напомним, Ефросинина от души посмеялась над Поляковой с лишним весом

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