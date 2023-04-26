В конфликт победительницы «Евровидения» Русланы Лыжичко с организаторами конкурса вмешался Андрей Данилко, представлявший Украину на песенном конкурсе в образе Верки Сердючки.

Руслана Лыжичко, напомним, возмутилась из-за того, что ее не пригласили выступить на "Евровидении-2023", пишет Politeka.net.

Ранее организаторы "Евровидения-2023" объявили список украинских артистов, которые будут выступать в фан-зоне и на главной сцене международного песенного конкурса, но победившей в конкурсе Русланы Лыжичко в 2004-м году в этом списке не оказалось.

Комментируя этот конфликт, Андрей Данилко отметил, что ситуация странная.

"Я не понимаю, как проходил этот отбор. Принцип какой? При всем уважении. Я не понимаю, почему есть Alyona Alyona, а нет Русланы? Должна же быть какая-то схема. Хотя, по-моему, пусть все участвуют", - заявил Данилко в комментарии для УНИАН.

Также Данилко попытался объяснить ситуацию желанием организаторов Евровидения 2023 добавить в программу что-то новое. Мол, постоянно приглашать одних и тех же людей они не могут, как и пригласить всех.

«…Но, я говорю. То, что мне очень непонятно, это когда участвуют люди, которые к этому не имели никакого отношения. А те, кто имел отношения, мягко говоря, привезли Евровидение в Украину, они не участвуют. Для меня это удивительно", - признался Андрей Данилко.

Добавим, еще некоторым украинцам тоже непонятно, почему Русланы Лыжичко нет среди приглашенных. Другие предполагают, что Руслана осталась в прошлом.

«Руслана осталась в 2004-м, и Дикі танці никто не слушает, а нового ничего нет. Или то что есть никто не слушает»,

«Дикие танцы уже не те»,

«2023 год за окном. Может, будем ежегодно приглашать на евровидение участников 2004 года? Война идет, а они вот из этого скандал устроили»,

«Руслана! Эй!!! Сколько можно жить победой на Евровидении 2004 года? Какой уже год? 2023 год! 19 лет прошло, а она кричит»,

«Руслана достойна этого конкурса!»,

«Что Данилко, что Руслана…».

Добавим, по инициативе Общественного Вещания победительница Евровидения-2004 Руслана была включена в программу конкурса.

Тем временем Король Великобритании и его супруга Камилла открыли сцену "Евровидения-2023" в Ливерпуле.

Напомним, ранее Руслана Лыжичко показала особый подарок с передовой.

Кроме того, Politeka.net писала, что Руслана Лыжичко рассказала, что нужно сделать во время "Евровидения" для помощи Украине.

Также сообщалось, что Руслана Лыжичко пристыдила артистов за пиар перед военными.