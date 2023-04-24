Організатори конкурсу "Євробачення-2023" відповіли на звинувачення співачки Руслани Лижичко щодо того, що її не запросили виступити.

Так, Руслану Лижичко буде внесено до програми конкурсу, пише Politeka.net з посиланням на Суспільне мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки.

У повідомленні Суспільного зазначається, що Руслана Лижичко виступатиме у низці форматів, які відбуватимуться до та під час проведення "Євробачення" в Ліверпулі.

«Зокрема у фіналі конкурсу. Наскільки нам відомо, ВВС має намір включити Руслану до фіналу "Євробачення-2023", - зазначається в заяві Суспільного Мовлення.

Також представники Суспільного підкреслили, що участь Руслани Лижичко у шоу «Євробачення-2023», що проводиться від імені України, важлива і обґрунтована.

Впевнені в цьому і деякі українці, які висловили Руслані свою підтримку.

«Ми будемо чекати вашого виступу в Ліверпулі! Ваша перемога на євробаченні дуже надихаюча. Організатори з нашої сторони якщо не заздрять вашій енергетиці обов'язково запросять вас. Чекаємо»,

«Руслана, не чекайте запрошення! Запропонуйте свій виступ! Ви там маєте бути! Українці люблять Вас! Про Україну почули завдяки таким мирним голубам, як Ви!»,

«Ви безумовно легенда Євробачення, переглядаючи ваші виступи, мене бере гордість за нашу країну. Це ганьба не запросити людину, яка з самого початку карʼєри розвиває українську культуру, традиції, а ще перша показала нашу країну світові на такому конкурсі. Для мене ви перша у списку, кого я би хотіла бачити на Євробаченні, тому однозначно 1»,

«Русланка, @ruslana.lyzhychko сонечко! Це дуже обурлива і прикра ситуація, надзвичайно несправедлива! Мені дуже прикро за тебе. Я з тобою і з 2004 і дуже добре знаю скільки ти зробила важливого в музиці, у волонтерстві, у громадській діяльності. Ти - перлина української музики…»,

«Це несправедливо щодо Руслани! Дуже...».

Втім декому претензції Руслани Лижичко до «Євробаченні-2023» здалися дивними.

«Ви безперечно легенда Євробачення, одна із найяскравіших перемог в історії. АЛЕ. Гадаю, що організатори просто хотіли залучити нові імена. Коли Україна проводила Євробачення 2005 і 2017, ви вже виступали на цих конкурсах…»,

«Кожного разу одних і тих самих запрошувати? Це смішно, як і ваш пост. Ви вже мали нагоду виступити зі своєю піснею на Євро 2017. А цього разу будуть інші артисти. Тим паче за останній час ви не показали нічого нового і цікавого, по суті ваш стиль Дикі танці з 2004 і досі нічого нового, Нажаль….»,

«…Потрібно порадіти що нашу країну представлять на Євробаченні, і побажати удачі тим кому вдалася можливість представити Україну, а не писати пости з претензіями .ви гідні , але не завжди все виходить».

Додамо, сама Руслана ще незнає, чи буде стояти на сцені "Євробачення-2023" в Ліверпулі.

Нагадаємо, раніше Руслана Лижичко показала особливий подарунок з передової.

Також повідомлялось, що Руслана Лижичко розповіла, що треба зробити під час "Євробачення" для допомоги Україні.

Крім того, Politeka.net писала, що Руслана Лижичко присоромила артистів за піар перед військовими.