Евгений Клопотенко отметил, что по его рецепту свекольное пюре получается нежным и ароматным.

Если вам надоел гарнир из картофеля, то вы можете попробовать сделать его из буряка. Буряк это отличный источник клетчатки и кладезь витаминов. Он полезен для пищеварения и снижает риск развития некоторых хронических заболеваний.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт вкусного гарнира из буряка, который понравится даже детям.

Евгений Клопотенко отметил, что по его рецепту свекольное пюре получается нежным и ароматным. Такое пюре прекрасно подходит для питания детей. К тому же его можно использовать в качестве гарнира или же как намазку на хлеб.

Что вам понадобится:

500 г свеклы

5 ст. л. подсолнечного масла

1 ч. л. сахара

1,5 ст. л. воды

½ ч. л. лимонной кислоты

2 средних лука

1 маленькая морковь

соль и перец по вкусу

Как приготовить пюре по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Помойте свеклу и заверните ее в фольгу. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно час и 30 минут. Если спустя это время она не станет мягкой, увеличьте время еще на 15 минут.

2. Нарежьте большими кусочками и пропустите на мясорубке. Можно измельчить с помощью блендера.

3. Очистите лук и морковь. Порежьте мелкими кубиками лук и натрите морковь на мелкой терке.

4. Обжарьте лук с морковью, до тех пор - пока лук не станет прозрачным. Добавьте перетертую свеклу и перемешайте овощи.

5. Готовим соус: отдельно всыпьте в кастрюлю сахар, соль, переце по вкусу и перемешайте. В конце добавьте подсолнечное масло. Разведите в мисочке воду и лимонную кислоту, влейте смесь в кастрюльку и перемешайте.

6. Добавьте соус к овощам в сковородку и тушите на маленьком огне, около 15 минут.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного яблочного пирога.

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