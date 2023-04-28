Если вам надоел гарнир из картофеля, то вы можете попробовать сделать его из буряка. Буряк это отличный источник клетчатки и кладезь витаминов. Он полезен для пищеварения и снижает риск развития некоторых хронических заболеваний.
Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт вкусного гарнира из буряка, который понравится даже детям.
Евгений Клопотенко отметил, что по его рецепту свекольное пюре получается нежным и ароматным. Такое пюре прекрасно подходит для питания детей. К тому же его можно использовать в качестве гарнира или же как намазку на хлеб.
Что вам понадобится:
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- 500 г свеклы
- 5 ст. л. подсолнечного масла
- 1 ч. л. сахара
- 1,5 ст. л. воды
- ½ ч. л. лимонной кислоты
- 2 средних лука
- 1 маленькая морковь
- соль и перец по вкусу
Как приготовить пюре по рецепту Евгения Клопотенко:
1. Помойте свеклу и заверните ее в фольгу. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно час и 30 минут. Если спустя это время она не станет мягкой, увеличьте время еще на 15 минут.
2. Нарежьте большими кусочками и пропустите на мясорубке. Можно измельчить с помощью блендера.
3. Очистите лук и морковь. Порежьте мелкими кубиками лук и натрите морковь на мелкой терке.
4. Обжарьте лук с морковью, до тех пор - пока лук не станет прозрачным. Добавьте перетертую свеклу и перемешайте овощи.
5. Готовим соус: отдельно всыпьте в кастрюлю сахар, соль, переце по вкусу и перемешайте. В конце добавьте подсолнечное масло. Разведите в мисочке воду и лимонную кислоту, влейте смесь в кастрюльку и перемешайте.
6. Добавьте соус к овощам в сковородку и тушите на маленьком огне, около 15 минут.
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного яблочного пирога.
Как сообщала Politeka, Клопотенко рассказал рецепт необычных бутербродов к завтраку.
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