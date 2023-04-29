Евгений Клопотенко отметил, что лучше взять крупнозерновые и тогда при запекание они становятся хрустящими, а также приобретают немно орехового вкуса.

Крамбл это десерт из Англии, который представляет собой запеченные ягоды или фрукты, которые сверху покрыты крошкой песочного теста. Есть также соленые варианты этого блюда, но они не так расспространены.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт крамбла с яблоком.

Евгений Клопотенко отметил, что тесто лучше делать на основе овсяных хлопьев. Лучше взять крупнозерновые и тогда при запекание они становятся хрустящими, а также приобретают немно орехового вкуса. Крамбл можно подавать не только на завтрак, но также перекусить им или просто, когда хочется сладенького.

Что вам понадобится:

500 г яблок

100 г муки

1 яйцо

200 мл яблочного сидра

150 г овсяных хлопьев

100 г сахара

1 лимон (сок и цедра)

30 мл воды

30 г сливочного масла (+25 г для смазки формы)

щепотка корицы и соли

Как приготовить крамбл по рецепту Евгения Клопотенко:

1.Почистите яблока и нарежьте их на кубики. Разогрейте сковороду и добавьте сливочное масло. Когда оно расстает переложите яблока и добавьте сахара. Обжаривайте кусочки яблок, пока они не станут слегка мягкими.

2.Когда жидкость из яблок начнет испаряться, то нужно добавить яблочный сидр, цедру и сок одного лимона, щепотку корицы. Тушите пока яблоки не станут очень-очень мягкими.

3.Тесто делаем: в миске смешайте муку и хлопья, добавьте щепотку соли. Отдельно воду смешайте с яйцом. Соедините две смеси и взбейте до однородности. Тесто станет похожим на песочное тесто.

4. Форму нужно смазать сливочным маслом. Выложите обжаренные яблочные кусочки. Сверху посыпьте овсяной крошкой.

5. Ставим пирог запекать в предварительно разогрету духовку до 180 градусов. Выпекаем в течении 15 минут пока овсяная крошка не станет золотистой. Затем достаем из духовки, даем немного охладиться и подаем к столу.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного яблочного пирога.

Как сообщала Politeka, Клопотенко рассказал рецепт необычных бутербродов к завтраку.

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