Популярный телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов вместе с музыкантами Александром Пономаревым и Дзидзьо часто выступают вместе на благотворительных концертах. Там им удается собирать огромные суммы денег, которые потом идут на помощь ВСУ и переселенцев. На своей странице в Инстаграм телеведущий рассказал, как в этот раз ему удалось помочь.

Как рассказал Юрий Горбунов, последний концерт они давали в грецких Афинах, где им удалось собрать необходимую сумму денег на покупку нескольких автомобилей скорой помощи.

"На благотворительном концерте в Афинах мы собрали средства на три кареты скорой помощи!! Первая передана одному из госпиталей и уже спасает наших защитников!! Это вторая! Она уже уехала под Харьков!! И третью ждем совсем скоро! Куда она поедет, и где будет служить во благо великой Победы-узнаете совсем скоро!", - поделился Юрий Горбунов.

В комментариях пользователи сети поблагодарили артистов за все, что они делают и за их помощь:

"Мои родные были на этом концерте. Включали нам сдержанно, я как будто тоже побывала там вместе с вами всеми!", "Спасибо вам, что помогаете нашим защитникам", "Казацкому роду нет перевода. Боритесь и поборем", "Юра и все, вы молодцы. Слава Україні".

Напомним, что Юрий Горбунов показал, каким красавцем растет их с Осадчей сын.

Как сообщала Politeka, Осадчая и Горбунов обменялись милыми сообщениями в сети.

Также Politeka писала, что Горбунов со звездными коллегами показал закулисье прямого эфира.