На своей странице в Instagram Влад Яма, который сразу после полномасштабного вторжения р уехал за границу и пока не собирается возвращаться в Украину, разместил странный и неуместный пост.

Пока миллионы украинцев страдают от последствий российской агрессии, танцор, словно издеваясь, показал архивное фото со съемок шоу "Кто сверху", на котором он без футболки пытается удержаться на гладкой поверхности под наклоном.

"Держимся", - написал Влад Яма под фотографией.

Обычно артист пытается удалять все гневные комментарии под своими публикациями, но на этот раз не выдержал шкваал возмущения украинцев и решил ответить.

"Держитесь крепко. В Америке сейчас едва ли не самые тяжелые времена";

"Оно оказалось еще более больным, чем казалось 😮";

"Хорошо держаться в Майами, приезжайте в Украину, подержитесь здесь";

"Если честно, относился к вам хорошо как к земляку из Запорожья, но после войны сомневаюсь, что вы будете иметь такую ​​медийную популярность как до этого, но вы сделали свой выбор", - написали звезде в комментариях.

На это Влад Яма заявил, что "безопасность семьи – самое главное", а за остальных он не отвечает. Но, очевидно, такой ответ еще больше разозлил подписчиков, ведь если бы все так считали, то Украину было бы некому защищать.

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