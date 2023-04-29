Украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя - Алена Савраненко) принципиально записывает свои треки на украинском языке. Таким образом она знакомит мир из нашей культурой. На днях она опубликовала в Инстаграм-Сториз сообщение от фанатки из Польши, которая записала его на украинском языке.

"Привет, я Марго. Мне 14 лет. Я уже год изучаю украинский язык и слушаю твою музыку. Она очень классная и мотивирует меня что-то делать. Я даже немного пою твои песни. Слава Украине! Я буду с Вами сердцем и душой. Желаю победы украинскому народу", - заявила девушка из Польши на чистом украинском языке.

Опубликовав это сообщение, Alyona Alyona хотела показать русскоязычным украинцам, что даже иностранцы способны выучить украинский язык. Потому на их фоне отговорки русскоязычных жителей Украины звучат очень глупо и надуманно.

"Именно потому я не могу больше слушать о том, что украинский язык тяжело учить и еще куча отмазок. Я провела три дни в столице и все жти три дня только в российскоязычном окружении. В метро, на улице, на съемках, в супермаркетах, в поезде... Это выбор. Это желание. И это последствия", - прокомментировала украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona.

Напомним, Alyona Alyona зачитала строчки, которые близки каждому украинцу.

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