Есть прекрасная закуска, которую можна взять с собой на пикнит или просто сытно покушать. Речь идет о шаурме с курицей, которая быстро готовится и даже может стать прекрасным угощением для нежданных гостей.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко показал рецепт домашней шаурмы.

Евгений Клопотенко предлагает сделать начинку для шаурмы из курицы, овощей и ароматного соуса. Лучше выбирать куриные голени и отделить мясо от кости. Для того чтобы добавить вкус, курицу нужно промариновать чесноком и ароматными травами. И важным для этого блюда является соус, который готовится в отдельной емкости.

Что вам понадобится:

4 куриные голени без кости

200 г моркови по-корейски

8 листьев тонкого армянского лаваша

200 г натурального йогурта

5 зубчиков чеснока

1 большой томат

3 соленые огурцы

¼ маленькой капусты

1 ч. л . зерен фенхеля

1,5 ст. л. масла

соль и перец по вкусу

Как приготовить блюдо по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Отделите кожуру от куриных голеней и снимите лишний жир. После чего выложите в форму для запекания и выдавите зубчики чеснока сверху мяса. Посолите и поперчите, добавьте листики веточки тимьяна, можно использовать и сухой. Полейте растительным маслом, запекайте примерно 25-30 минут при 180 градусов.

2. Приготовим соус: смешиваем йогурт, мелко нарезанную петрушку и нарубленные два зубчика чеснока, а также зерна фенхеля. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте, чтобы все хорошенько распределилось.

3. Вытягиваем с духовки готовое мясо и нарежьте мелкими кусочками.

4. Нарезаем соломкой огурец. Мелко порубите капусту, а помидоры порежьте на тонкими колечками.

5. Складываем шаурму: смазываем лаваш соусом, выкладываем капусту и морковь по корейски, потом томат и соленый огурец. В конце кладем курицу и поливаем соусом. Складываем конвертиком. То же самое проделываем из другими листами лаваша. можно подогреть на сухой сковороде или же кушать сразу.

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