В этот раз Татьяна Литвинова расскзаала, если вы ищете быстрый и простой способ приготовления вареников, то кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом ленивых вареников с творогом и медом. Это блюдо легко готовить дома и обязательно порадует вас своим вкусом.
Ингредиенты, необходимые для приготовления ленивых вареников с творогом и медом:
- творог – 300 г
- мука – 2 столовые ложки
- яйцо – 1 шт.
- щепотка соли
- мед – 1 столовая ложка
- свежая черника – 200 г
- сметана – 1 столовая ложка
Способ приготовления:
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Мобилизация в Украине: призыв на военную службу хотят перевести на другой уровень, что предлагают
Полыхать будет еще долго, пожарные в Крыму не справляются: что известно об эвакуации населения
Самолеты столкнулись и упали на жилые дома: что известно о ЧП в Польше
"Второй Сталинград": Бахмут практически уничтожен, оккупанты продвигаются
- Взбейте яйцо в миске.
- Добавьте творог и немного муки. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
- Сформируйте из полученной массы колбаску. Порежьте колбаску на кусочки и обваляйте их в муке.
- Вскипятите воду в кастрюле и бросьте вареники в кипящую воду. Варите до готовности.
- В блендере смешайте свежую чернику и мед до получения однородной консистенции.
- Подавайте ленивые вареники с творогом и медом вместе со свежим соусом из черники и меда.
Добавление свежей черники и меда в соус придает блюду неповторимый вкус и аромат, который обязательно понравится всей семье.
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.