Экс-судья "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как вареники можно приготовить разными способами, и начинки, которая может быть самой разной.

В этот раз Татьяна Литвинова расскзаала, если вы ищете быстрый и простой способ приготовления вареников, то кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом ленивых вареников с творогом и медом. Это блюдо легко готовить дома и обязательно порадует вас своим вкусом.

Ингредиенты, необходимые для приготовления ленивых вареников с творогом и медом:

творог – 300 г

мука – 2 столовые ложки

яйцо – 1 шт.

щепотка соли

мед – 1 столовая ложка

свежая черника – 200 г

сметана – 1 столовая ложка

Способ приготовления:

Взбейте яйцо в миске. Добавьте творог и немного муки. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. Сформируйте из полученной массы колбаску. Порежьте колбаску на кусочки и обваляйте их в муке. Вскипятите воду в кастрюле и бросьте вареники в кипящую воду. Варите до готовности. В блендере смешайте свежую чернику и мед до получения однородной консистенции. Подавайте ленивые вареники с творогом и медом вместе со свежим соусом из черники и меда.

Добавление свежей черники и меда в соус придает блюду неповторимый вкус и аромат, который обязательно понравится всей семье.

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