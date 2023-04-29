В этот раз Татьяна Литвинова расскзаала, если вы ищете быстрый и простой способ приготовления вареников, то кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом ленивых вареников с творогом и медом. Это блюдо легко готовить дома и обязательно порадует вас своим вкусом.

Ингредиенты, необходимые для приготовления ленивых вареников с творогом и медом:

  • творог – 300 г
  • мука – 2 столовые ложки
  • яйцо – 1 шт.
  • щепотка соли
  • мед – 1 столовая ложка
  • свежая черника – 200 г
  • сметана – 1 столовая ложка

Способ приготовления:

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  1. Взбейте яйцо в миске.
  2. Добавьте творог и немного муки. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.
  3. Сформируйте из полученной массы колбаску. Порежьте колбаску на кусочки и обваляйте их в муке.
  4. Вскипятите воду в кастрюле и бросьте вареники в кипящую воду. Варите до готовности.
  5. В блендере смешайте свежую чернику и мед до получения однородной консистенции.
  6. Подавайте ленивые вареники с творогом и медом вместе со свежим соусом из черники и меда.

Добавление свежей черники и меда в соус придает блюду неповторимый вкус и аромат, который обязательно понравится всей семье.

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

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