Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусные маринованные грибочки.

"Друзья, я обожаю маринованные овощи, в частности грибочки, такие как шампиньоны, вешенки. Сейчас это самая вкусная закуска, которая готовится быстро и просто, а смакует мммм... Просто повторяйте за мной и наслаждайтесь 😋", — советует звезда "Мастер Шеф" ".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г грибов (шампиньоны/вешенки)

20 г соли

50 мл подсолнечного масла

50 мл соевого соуса

20 мл уксуса

лавровый лист

5-6 горошков черного перца

10 г сахара

4-5 зубчиков чеснока

зелень (петрушка, кинза)

Хорошо вымытые грибы варим в подсоленной воде примерно 10 минут.

Чтобы приготовить маринад, смешиваем растительное масло, соевый соус, соль, сахар, перец, лавровый лист, чеснок и зелень.

Сливаем воду из грибов и выкладываем их в маринад. Накрываем грибы пленкой, отправляем на 10-12 часов в холодильник – и можно смаковать.

Поклонники Лизы Глинской в ​​комментариях делятся отзывами:

"Вкусные невероятно. Теперь это любимые грибочки";

"Почти так же мариную вешенки, только без соуса, а еще нарезаю тонко полукольцами белый (можно любой, что есть дома) лук. Это, правда, вкусный и легкий рецепт, без лишнего уксуса и сахара":

"Только что сделала, очень ароматные, теперь самое трудное - дождаться, пока промаринуются)".

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