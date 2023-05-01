Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусные маринованные грибочки.
"Друзья, я обожаю маринованные овощи, в частности грибочки, такие как шампиньоны, вешенки. Сейчас это самая вкусная закуска, которая готовится быстро и просто, а смакует мммм... Просто повторяйте за мной и наслаждайтесь 😋", — советует звезда "Мастер Шеф" ".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 г грибов (шампиньоны/вешенки)
- 20 г соли
- 50 мл подсолнечного масла
- 50 мл соевого соуса
- 20 мл уксуса
- лавровый лист
- 5-6 горошков черного перца
- 10 г сахара
- 4-5 зубчиков чеснока
- зелень (петрушка, кинза)
Хорошо вымытые грибы варим в подсоленной воде примерно 10 минут.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Новый ракетный удар, что известно сейчас: взрывы, красное небо от пожара и изуродованное жилье
"Теперь одной проблемой будет меньше": украинцам сообщили обнадеживающую новость о Бахмуте
Новая волна обстрелов, появились подробности и кадры разрушений: "Россияне выпустили..."
Потери оккупантов резко упали, названа причина: "Это не потому, что ВСУ стали хуже воевать"
Чтобы приготовить маринад, смешиваем растительное масло, соевый соус, соль, сахар, перец, лавровый лист, чеснок и зелень.
Сливаем воду из грибов и выкладываем их в маринад. Накрываем грибы пленкой, отправляем на 10-12 часов в холодильник – и можно смаковать.
Поклонники Лизы Глинской в комментариях делятся отзывами:
"Вкусные невероятно. Теперь это любимые грибочки";
"Почти так же мариную вешенки, только без соуса, а еще нарезаю тонко полукольцами белый (можно любой, что есть дома) лук. Это, правда, вкусный и легкий рецепт, без лишнего уксуса и сахара":
"Только что сделала, очень ароматные, теперь самое трудное - дождаться, пока промаринуются)".
Напомним, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт простой и очень вкусной закуски из скумбрии.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейшей творожной плетенки.
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт вкуснейших банановых оладий.