Популярная украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк), которая с начала войны давала много благотворительных концертов за границей, а также выпустила две дуэтные композиции с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами со совей подготовки к выходу на сцену.
Так, на видео можно увидеть, как TAYANNA начиная от гримерки и гардероба. На одном из кадров видно, что над внешностью артистки работают визажист и парикмахер, затем можно рассмотреть элегантное платье с рюшами, снятое с необычного ракурса, а в конце ролика певица уже запечатлена на сцене при полном параде.
В подписи к публикации Решетняк написала просто: "Продолжаем жить и делать хорошие дела". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Очень хорошее видео и ваш голос".
"Какое видео".
"Особенно кадр с платьем на вешалке, и звук эха".
"Как хорошо".
"Вы так красива".
"Какая вы красавица, Татьяна".
"Очень интересное видео, интригующее, как в кино".
"Вау! Такое атмосферное видео".
"Лучшая".
"Так держать удачного хорошего настроения".
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