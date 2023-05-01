Популярная украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк), которая с начала войны давала много благотворительных концертов за границей, а также выпустила две дуэтные композиции с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами со совей подготовки к выходу на сцену.

Так, на видео можно увидеть, как TAYANNA начиная от гримерки и гардероба. На одном из кадров видно, что над внешностью артистки работают визажист и парикмахер, затем можно рассмотреть элегантное платье с рюшами, снятое с необычного ракурса, а в конце ролика певица уже запечатлена на сцене при полном параде.

В подписи к публикации Решетняк написала просто: "Продолжаем жить и делать хорошие дела". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Очень хорошее видео и ваш голос".

"Какое видео".

"Особенно кадр с платьем на вешалке, и звук эха".

"Как хорошо".

"Вы так красива".

"Какая вы красавица, Татьяна".

"Очень интересное видео, интригующее, как в кино".

"Вау! Такое атмосферное видео".

"Лучшая".

"Так держать удачного хорошего настроения".

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