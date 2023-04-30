Популярна українська хореограф та багаторічна учасниця шоу "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка через кілька місяців після початку війни обґрунтувала свій "жіночий клуб" та проводить благодійні вечірки, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле фото біля моря та розповіла про те, як провела день в Одесі.

Як видно, на новій фотографії Ілона знята в красивій локації біля моря, вона стоїть боком до камери і дивиться в далечінь. Перед камерою танцівниця з'явилася у стильному та зручному вбранні – на ній прості джинси та яскрава синя курточка. Її волосся зібране в недбалий хвостик, а на обличчі легкий макіяж та серйозний макіяж.

У підписі до публікації Гвоздьова поділилася: "Цілий день була на танцювальному конкурсі в жюрі в Одесі і знаєте що! Сьогодні я бачила наскільки дітки радіють що знов танцюють, викладачі, хрестивши пальці вболівають за них, мами зі сльозами на очах пишаються своєю дитиною. Низький уклін організаторам фестивалю, що, в ці складні часи, вони знаходять сили для відродження танцювального мистецтва, намагаються заохотити діток розвиватися, мотивують викладачів тримати себе в тонусі і не опускати руки. Вдячна кожній дитині за талант, посмішку, вогник в очах, який запалив моє серце".

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