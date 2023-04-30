Популярний ресторатор, шоумен та переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко, який активно популяризує українську кухню та реформує харчування в українських школах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу кухар поділився рецептом незвичайного пирога для лінивих.

За словами Євгена, він дуже любить лінивих людей, бо вони або самі стають двигунами прогресу, або ж надихають таких людей, як він вигадувати щось цікаве та дуже просте. І його новий рецепт саме такий – простий та дуже смачний, до того ж інгредієнтів у ньому уявний – всього чотири.

"По продуктах все максимально просто, їх всього чотири: 10-12 штучок тортильї, 450 г сиру моцарела, 150 г салямі чорізо і 1 пачка лагідного кетчупу. Спочатку ставите духовку розігріватися до 200 градусів. Тим часом тортилью змащуєте 1 ст.л кетчупу кожну, додаєте тертий сир, приблизно 30-40 г на одну тортилью, викладаєте по кілька скибочок салямі. Згортаєте тортилью та розрізаєте на 2 частини. Викладаєте в форму і присипаєте ще зверху сиром. Запікаєте 20-30 хвилин, щоб цей сир розплавився і тягнувся до неможливого апетитно. Коли вже сил не стане терпіти — відламуйте шматки пирога та насолоджуйтеся. І нехай сир тече по руках, так навіть смачніше", - підписав Клопотенко відео, на якому показав, як готує цей пиріг.

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