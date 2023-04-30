Популярна українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко , чоловік якої актор Андрій Федінчик зараз служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася чарівними кадрами зі своїм маленьким сином, названим на честь отця Андрієм.

Як видно, на нових фотографіях Наталка та її син відбиті у гарній затишній локації з білими кольорами в інтер'єрі. Перед камерою актриса з'явилася у незвичайній біло-зеленій вишиванці з оригінальним орнаментом, яка підкреслила її струнку фігуру та природну красу. Її волосся розпущене та елегантно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Денисенко поділилася своїми емоціями: "Так скучила за синочком. Були часи, коли було так важко з ним маленьким (та кому я розказую, і зараз у мене такі моменти бувають часто), але тепер, коли я чую його сміх, його жарти (особливо жартівливі способи як можна наказати осіян), коли милуюся його схожістю з @andreyfedinchik, коли чую як розумно і цікаво він мислить - я наповнююся життям і тихою радістю. Бо є заради чого продовжувати боротися".

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