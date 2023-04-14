Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица, которая воспитывает двоих детей - 18-летнюю Машу и 11-летнюю Алису. Старшая дочь уже пошла по стопам мамы и стала певицей и создала молодежную панк-рок группу. А в прошлом году Маша закончила школу и отправилась на учебу в Лондон. Там у дочери Поляковой появился молодой человек - Артур из Украины, которого уже успела показать в социальных сетях.
Не забывает Маша и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз показала танцы на трендовый трек. Но как можно заметить, дочь Поляковой нормально набрала в весе.
"День одного флекса в Киеве", - написала Маша и традиционно сделала ошибку.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ого, на диету";
"Харизматичная, как мама";
"Машуля, вы такие смешные";
"Я не смеюсь над ребенком, тем более мы очень хорошо знакомы";
"те же люди сзади: что они радуются?";
"Поправилась так";
"Точно колбаска";
"До мамы ей далеко".
"А что другой кавалер, а где молодой. На стариков потянуло, выглядит как тетя а не девочка";
"раздобрела девочка на английских харчах".
Напомним, дочь Поляковой раздраконила украинцев кадрами с бойфрендом в Париже
А еще Politeka сообщала, что дочь Поляковой вместе с парнем встретила совершенолетие в неожиданном месте
Также Politeka писала, что дочь Поляковой вернулась из Лондона и по-взрослому обратилась к украинцам