На своей странице в Instagram Владимир Ярославский показал, как приготовить запеченное генеральское сало.

"Самое вкусное сало в моей жизни. Мы с мамой ездили в Смелу и купили там очень вкусное генеральское сало. Я готовил сотни рецептов с ним, но запеченное это просто любовь. Что это за сало такое? Оно тоненькое и имеет прослойки нежного мяса, которые напоминают генеральские лампасы. Его очень ценят, потому что из одной свиньи выходит всего 4кг сала", - пишет звезда "Мастер Шеф".

На один килограмм сала нам понадобятся следующие ингредиенты:

60-70г крепкой горчицы

молотый черный и душистый перец

40-50г чеснока

5-6 лавровых листочков

соль

копченая паприка

несколько капель соевого соуса

Вымачиваем сало в воде с солью (25г соли на 1л воды) 4-6 часов. Затем достаем его из воды и обсушиваем полотенцем. Натираем сало крепкой горчицей, молотыми перцами и тертым чесноком, добавляем молотую паприку и соевый соус.

"Сало складываем пополам кожурой наружу, а внутрь укладываем лавровый лист и даем ему промариноваться 4-6 часов. Заворачиваем такое сало в фольгу и отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов на 40мин. Через 40мин разворачиваю фольгу и смотрю, подрумянилась ли шкурка. Если она еще недостаточно запеченная, оставляю сало румяниться еще на 10-12 мин при температуре 200 градусов. Достаем и можно есть еще горячим. С черным хлебом и хреном вкусно невероятно", - советует шеф-повар.

Также по этому рецепту можно готовить груднику или щековину, но тогда нужна температура менее 175 градусов, а времени больше 1,5 часов.

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