Украинская певица Оля Полякова опубликовала фото с Михаилом Диановым. Звезда им поделился в своем Инстаграм, где обратилась к защитнику Мариуполя.
"Миша!!! Дорогой! C Днем рождения! Какое счастье что мы встретились наш герой! Не только на войне, но и в повседневной жизни ты продолжаешь защищать нуждающихся в помощи! Сколько с тобой уже сделали, а еще сколько сделаем! Слава Богу ты жив и свободен, будь здоров и счастлив!!! Люблю", - написала Полякова в публикации.
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Миша, С Днем Рождения. Крепкого здоровья, мирного неба и исполнения желаний желаю";
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"С Днем рождения Михаил! Здоровья и Мира! Все остальное будет";
"Поздравляем с Днем рождения, Михаил! Спасибо за все, что Вы делаете для собратьев. Спасибо, что защищали Родину! Вы – Герой Украины, гордимся Вами. Быстрого восстановления, крепкого здоровья, совместного сотрудничества с Олей для дальнейшей помощи стране и тем, кто в ней нуждается";
"Поздравляем Героя! Долгих лет жизни и благополучия! Вы для нас пример несокрушимости наших ребят! Любим!";
"Присоединяюсь к поздравлениям! Михаил! Вы невероятный! Гордимся! Дай Бог Вам здоровья!".
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